Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенес операцию
18:55
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха, информирует официальный сайт клуба.
Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.
В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-2505/
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