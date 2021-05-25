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Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенес операцию

18:55
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха, информирует официальный сайт клуба.

Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.

В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-2505/

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