Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенес операцию

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха, информирует официальный сайт клуба.

Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.

В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).