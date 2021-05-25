Слуцкий с января скинул 17 кг, питаясь лишь четыре часа в сутки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал, как смог сбросить 17 килограмм и какой диеты он придерживался.

— Видно, что вы в очень хорошей форме. Сколько скинули за время диеты?

— С января я начал худеть и за четыре месяца скинул 17 килограмм.

— Как?

— Это интервальное голодание. Не важно, что есть. Есть интервальное голодание 16/8, есть 18/6 и есть 20/4. У меня — последний вариант: 20 часов я не ем и четыре часа ем.

— Тяжело?

— Вообще не тяжело, это скорее самое легкое. Я даже не считаю это диетой. Это просто интервалы, когда ты ешь и когда ты не голодаешь.

— Есть можно что угодно?

— Ну понятно, что если четыре часа я буду есть эклеры, то это вряд ли будет полезно для меня. Ем я нормально, хотя за 20 часов так сжимается желудок, что ты много и не съешь, даже если сильно захочешь.

— Кардиотренировки или ходьба?

— Каждый день по два часа хожу. Я прохожу где-то 21-22 тысячи шагов. Еще я занимаюсь EMS-тренировками с электрическим воздействием на мышцы. А когда не хожу, то занимаюсь в зале на нашей базе силовыми тренировками.

— Какая у вас цель?

— Была цель выглядеть хорошо на юбилее. И всё. Цели закончились! Но, конечно, я продолжу жить в таком же ритме, уже привык к нему. На самом деле это несложно.

— Как давно ели фастфуд?

— Не помню даже. Но в интервальном голодании можно раз в месяц позволить себе разгрузочный день.

(Владислав Зимагулов)