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Слуцкий: «Учитывая бюджет и все обстоятельства, четвертое место — максимально высокое для «Рубина»

18:45
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил выступление казанского клуба в минувшем сезоне премьер-лиги.

Леонид Слуцкий.«По внутреннему комфорту время в «Рубине» — лучшее в жизни». Большое интервью Слуцкого

«В чемпионате не было команды, которую бы мы легко обыграли, с которой у нас была пропасть. Так и не было команды, которой мы бы без шансов проиграли. За полтора года работы в «Рубине» мы не проиграли ни одного матча с крупным счетом, даже когда боролись за выживание. То есть у нас в чемпионате нет большой разницы ни вверх, ни вниз. Мы и с крупным счетом обыграли только «Уфу».

Поэтому «Рубин» никого сильно не превосходит и ни от кого сильно не отстает — вот об этом говорят такие результаты. По качеству игры многие осенние матчи мне понравились больше, чем этой весной. Первый тайм с «Краснодаром» вообще худшее, что могло происходить. И весной с «Уралом» второй тайм мы играли безобразно, но выиграли. А осенью мы дома хорошо играли против «Спартака», «Локомотива», но проиграли. Корреляция в очках не всегда корректная. Все, что мы потеряли осенью, мы где-то перебрали весной.

Мы заняли максимально возможное место с учетом всех обстоятельств. Понятно, что повалились «Краснодар» и ЦСКА. И если учесть все факторы, обстоятельства и наш бюджет, то это максимально высокое место для «Рубина». Четвертое место — это то место, куда мы не сильно смотрели, если честно", — сказал Слуцкий.

По итогам сезона казанский клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и отобрался в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

(Владислав Зимагулов)

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