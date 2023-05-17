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Сегодня, 09:10

Полузащитник ЦСКА Мендес назвал Федотова лучшим российским тренером

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виктор Мендес (справа) вместе с Владимиром Федотовым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в комментарии для «СЭ» назвал лучшего российского тренера.

По мнению футболиста, таковым является главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Федотов — лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. У нас много отличных игроков с потенциалом. Мы довольны текущей ситуацией. Будем работать, чтобы улучшить результаты в дальнейшем», — сказал Мендес «СЭ».

Ранее Мендес заявил, что чувствует себя счастливым в России.

23-летний чилиец перешел в ЦСКА в июле 2022 года. Хавбек сделал 1 голевой пас в 34 матчах за армейцев во всех турнирах.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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