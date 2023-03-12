Байрамян: «Для спорных моментов и создали ВАР. Вот он и помог»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
— Сегодня много смотрели видеоповторы.
— Для спорных моментов и создали ВАР. Когда смотрели повторы, чтобы поставить пенальти в ворота соперника, мне показалось, что мяч попал в руку, а оказалось в лицо. Вот ВАР и помог.
— Насколько эмоционально все происходило?
— По горячим следам могу сказать только то, что мы полностью контролировали игру первые шестьдесят минут — полностью первый тайм и в начале второго. Потом может как-то психология сработала, какая-то нить потерялась. То ли «Нижний Новгород» стал создавать моменты, то ли мы начали ошибаться. Они стали создавать опасность. В итоге минут пятнадцать-двадцать растерянность у нас была. Но футбольный Бог нас наградил, и мы выиграли.
— Как отреагировали на пропущенный гол. Общались ли вы с Мелехиним?
— Слава Богу, мы выиграли. Думаю, что у Мелешина проблем не будет. Если бы мы неудачно сыграли, то кому-то пришлось бы с ним разговаривать. Но у Мелешина с головой все в порядке, менталитет хороший. Переживать не будет, если будет работать, то все будет порядке.
«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.
«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3