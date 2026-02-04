Полузащитник ЦСКА Алвес назвал игру в Англии и Лиге чемпионов своей мечтой

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал о своей мечте сыграть в АПЛ и Лиге чемпионов.

— Твой агент говорил, что клубы АПЛ следят за тобой.

— Профессиональный игрок все время попадает в чье-то поле зрения. Конечно, я хочу выступать на самом высоком уровне. А уж тем более играть в Англии, Лиге чемпионов — это моя мечта. Но сейчас я не думаю об этом, полностью сконцентрирован на ЦСКА и борьбе за самые высокие места.

Вообще есть много примеров, когда футболисты теряются, читая разную информацию о себе в интернете. В большинстве случаев это сильно мешает. В итоге ребята сбиваются с верного пути. Я стараюсь быть вне всех медийных спекуляций, чтобы на сто процентов быть сконцентрированным на выступлении за клуб.

Даже если вспомнить тех, с кем я начинал: кто-то перешел в другие клубы, кто-то пошел учиться, кто-то вообще ничего не делает. Были те, у кого от рождения талант был, возможно, даже больше моего, но они не смогли стать футболистами. Это идет от головы, от характера, психологических моментов.

— Ты очень рассудительный для своих лет.

— В 14 лет я покинул родной дом, чтобы жить на базе «Сан-Паулу». Месяцами не видел родителей, поэтому мне пришлось повзрослеть намного быстрее, чем это происходит у остальных.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.