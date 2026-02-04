Футболист ЦСКА Алвес рассказал о чтении защитной молитвы перед матчами
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» высказался о роли религии в жизни.
— Помогает ли тебе вера?
— Очень.
— Уже посещал церковь в России?
— Еще нет. В моей вере — я и Господь всегда в моей комнате. Я с ним разговариваю, он мне отвечает.
— Есть ли у тебя суеверия?
— И не одно! Я все время выхожу на поле с правой ноги. Плюс перед этим читаю молитву. Далее делаю 5 поцелуев в правое запястье, потом в левое. Кстати, это суеверие с моей невестой. Почему 5? Это цифра, которая приносит нам удачу.
— О чем молишься?
— Обо всем! Чтобы ничего не произошло ни со мной, ни с кем-то из моих близких.
— На улицах в Бразилии можно встретить даже людей с оружием. Сталкивался ли ты с подобным?
— Да, ведь я вырос в фавелах, как и большинство бразильцев. У нас был неблагополучный район. Там кто-то сразу выбирает самый простой путь — быстро начать зарабатывать любыми способами. И они теряются в уличной преступности. У многих моих друзей жизнь пошла по неправильному пути. К сожалению, это затронуло и моих родственников. Но, слава богу, мама и папа всегда направляли меня. Они забрали меня из этой уличной жизни, чтобы я сейчас мог сидеть с вами и давать это интервью.
— У тебя есть татуировка льва на всю спину.
— Мне нравятся татуировки. Лев означает очень многое для меня: это сила, вера, огромная уверенность. Я вижу себя в этом льве.
— У тебя полностью забита левая рука.
— Здесь у меня набит один из святых, также Иисус, еще один лев, случайная женщина и защитная фраза из молитвы, которую я читаю. Еще у меня есть татуировка с обещаниями, которые я должен исполнить за свою жизнь: построить дом, вырастить ребенка. Не забыл и о родственниках: на шее слева — имя сестры, а справа — слово «мама» на японском.
— Почему на японском?
— Не знаю, почему так захотел. Просто в моменте пришло в голову сделать. Еще у меня набита фраза «Семья на первом месте», а также христианские псалмы.
— Набьешь татуировку с эмблемой ЦСКА?
— Конечно! Но для начала нужно выиграть титул будучи участником матча.
— Не как в Суперкубке?
— Да, я тогда был с командой, но набить татуировку после этого матча не имело бы никакого смысла, потому что не играл. Хочется все-таки быть непосредственным участником.
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0