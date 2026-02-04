Футболист ЦСКА Алвес рассказал о чтении защитной молитвы перед матчами

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» высказался о роли религии в жизни.

— Помогает ли тебе вера?

— Очень.

— Уже посещал церковь в России?

— Еще нет. В моей вере — я и Господь всегда в моей комнате. Я с ним разговариваю, он мне отвечает.

— Есть ли у тебя суеверия?

— И не одно! Я все время выхожу на поле с правой ноги. Плюс перед этим читаю молитву. Далее делаю 5 поцелуев в правое запястье, потом в левое. Кстати, это суеверие с моей невестой. Почему 5? Это цифра, которая приносит нам удачу.

— О чем молишься?

— Обо всем! Чтобы ничего не произошло ни со мной, ни с кем-то из моих близких.

— На улицах в Бразилии можно встретить даже людей с оружием. Сталкивался ли ты с подобным?

— Да, ведь я вырос в фавелах, как и большинство бразильцев. У нас был неблагополучный район. Там кто-то сразу выбирает самый простой путь — быстро начать зарабатывать любыми способами. И они теряются в уличной преступности. У многих моих друзей жизнь пошла по неправильному пути. К сожалению, это затронуло и моих родственников. Но, слава богу, мама и папа всегда направляли меня. Они забрали меня из этой уличной жизни, чтобы я сейчас мог сидеть с вами и давать это интервью.

— У тебя есть татуировка льва на всю спину.

— Мне нравятся татуировки. Лев означает очень многое для меня: это сила, вера, огромная уверенность. Я вижу себя в этом льве.

— У тебя полностью забита левая рука.

— Здесь у меня набит один из святых, также Иисус, еще один лев, случайная женщина и защитная фраза из молитвы, которую я читаю. Еще у меня есть татуировка с обещаниями, которые я должен исполнить за свою жизнь: построить дом, вырастить ребенка. Не забыл и о родственниках: на шее слева — имя сестры, а справа — слово «мама» на японском.

— Почему на японском?

— Не знаю, почему так захотел. Просто в моменте пришло в голову сделать. Еще у меня набита фраза «Семья на первом месте», а также христианские псалмы.

— Набьешь татуировку с эмблемой ЦСКА?

— Конечно! Но для начала нужно выиграть титул будучи участником матча.

— Не как в Суперкубке?

— Да, я тогда был с командой, но набить татуировку после этого матча не имело бы никакого смысла, потому что не играл. Хочется все-таки быть непосредственным участником.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.