Мухин: «Лоськов обратил на меня внимание, стали звать на тренировки с основной»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал, как попал в основной состав «Локомотива».

— Ты быстро прошел все ступени в «Локо» до основы.

— Сначала играл в молодежке, как ни странно, забил свой единственный гол в первом же матче против «Крыльев Советов» на 90-й минуте. После этого уже начал играть в старте, матчей 10-15 провел. Потом постепенно начали подключать в «Казанку», там тоже вышел и сразу забил. Гришин (тренировал «Казанку» с 2019 по 2021 год. — Прим. «СЭ») доверял мне, а при Катасонове я ни разу не играл. Александру Сергеевичу спасибо за шансик. В матчах «Казанки» на меня обратил внимание Дмитрий Лоськов. Стали звать на тренировки с основой.