Футболист ЦСКА Максим Мухин высказался о братьях Березуцких

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал о тренерах команды — братьях Березуцких.

— Как тебе работа с Березуцким? Ты же изначально ехал к другому тренеру.

— Как тренер он спокойный и очень справедливый: играть будет тот, кто достоин, кто доказывает своей работой, что хочет быть на поле.

— А что изменилось с приходом Василия?

— Шуток стало больше. Стало веселее и больше шума на тренировках, больше криков, это заряжает.