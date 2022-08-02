Чернов признался, что в шоке от произошедшего с Пиняевым

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что поддержал полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

— Писал и звонил ему. Как и другие ребята, — цитируют «Известия» Чернова. — Мы с ним были в одной команде, поэтому считал необходимым поддержать Сергея. Эта новость повергла всех в шок. Поэтому связались с Пиняевым, пожелали ему выздоровления. Он сказал, что все нормально и через месяц уже будет в строю.

— Вообще видели подобные травмы в своей карьере, чтобы на тренировке в легкое попала трава и это вызвало проблемы со здоровьем?

— Нет, в первый раз о таком услышал. Как может травинка попасть в легкое? Сам в шоке. Думаю, никто не может сказать, как такое возможно. Но и никто не застрахован от подобного.

20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.