Бериша — об уходе из «Ахмата»: «Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью и ярчайшими воспоминаниями»
Полузащитник Бернард Бериша опубликовал в своих соцсетях пост после ухода из «Ахмата», попрощавшись с командой и болельщиками.
В четверг, 17 июля, грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним игроком по обоюдному согласию. Полузащитник выступал за «Ахмат» с января 2017 года.
«Настал момент, которого я никогда не хотел, но такова жизнь футболиста. Все начинается прекрасно, но рано или поздно приходит время прощаться. Для меня это неожиданный финал, ведь я мечтал завершить карьеру в «Ахмате». В 2017 году я с гордостью присоединился к клубу, мечтая о больших победах в Грозном. Возможность играть за «Ахмат» и расти здесь как футболисту изменила мою жизнь. Я бесконечно благодарен за то, что стал частью этой команды!» — написал Бериша.
Футболист поблагодарил клуб, болельщиков, а также президента Чеченской Республики Рамазана Кадырова.
«За девять лет здесь я пережил незабываемые моменты. В моем сердце навсегда останется любовь болельщиков «Ахмата». Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью, благодарностью и ярчайшими воспоминаниями. И хотя я больше не выйду на поле в футболке «Ахмата», этот клуб навсегда останется частью меня», — добавил он.
В сезоне-2024/25 полузащитник провел за «Ахмат» 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Всего на его счету 28 забитых мячей и 23 голевые передачи в 199 играх за грозненскую команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0