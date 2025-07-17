Бериша — об уходе из «Ахмата»: «Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью и ярчайшими воспоминаниями»

Полузащитник Бернард Бериша опубликовал в своих соцсетях пост после ухода из «Ахмата», попрощавшись с командой и болельщиками.

В четверг, 17 июля, грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним игроком по обоюдному согласию. Полузащитник выступал за «Ахмат» с января 2017 года.

«Настал момент, которого я никогда не хотел, но такова жизнь футболиста. Все начинается прекрасно, но рано или поздно приходит время прощаться. Для меня это неожиданный финал, ведь я мечтал завершить карьеру в «Ахмате». В 2017 году я с гордостью присоединился к клубу, мечтая о больших победах в Грозном. Возможность играть за «Ахмат» и расти здесь как футболисту изменила мою жизнь. Я бесконечно благодарен за то, что стал частью этой команды!» — написал Бериша.

Футболист поблагодарил клуб, болельщиков, а также президента Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

«За девять лет здесь я пережил незабываемые моменты. В моем сердце навсегда останется любовь болельщиков «Ахмата». Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью, благодарностью и ярчайшими воспоминаниями. И хотя я больше не выйду на поле в футболке «Ахмата», этот клуб навсегда останется частью меня», — добавил он.

В сезоне-2024/25 полузащитник провел за «Ахмат» 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Всего на его счету 28 забитых мячей и 23 голевые передачи в 199 играх за грозненскую команду.