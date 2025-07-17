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17 июля 2025, 14:15

Бериша — об уходе из «Ахмата»: «Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью и ярчайшими воспоминаниями»

Алина Савинова
Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Бернард Бериша опубликовал в своих соцсетях пост после ухода из «Ахмата», попрощавшись с командой и болельщиками.

В четверг, 17 июля, грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним игроком по обоюдному согласию. Полузащитник выступал за «Ахмат» с января 2017 года.

«Настал момент, которого я никогда не хотел, но такова жизнь футболиста. Все начинается прекрасно, но рано или поздно приходит время прощаться. Для меня это неожиданный финал, ведь я мечтал завершить карьеру в «Ахмате». В 2017 году я с гордостью присоединился к клубу, мечтая о больших победах в Грозном. Возможность играть за «Ахмат» и расти здесь как футболисту изменила мою жизнь. Я бесконечно благодарен за то, что стал частью этой команды!» — написал Бериша.

Футболист поблагодарил клуб, болельщиков, а также президента Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

«За девять лет здесь я пережил незабываемые моменты. В моем сердце навсегда останется любовь болельщиков «Ахмата». Я уезжаю с переполненным сердцем — с гордостью, благодарностью и ярчайшими воспоминаниями. И хотя я больше не выйду на поле в футболке «Ахмата», этот клуб навсегда останется частью меня», — добавил он.

В сезоне-2024/25 полузащитник провел за «Ахмат» 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Всего на его счету 28 забитых мячей и 23 голевые передачи в 199 играх за грозненскую команду.

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Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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