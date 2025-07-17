Гончаренко: «Фанаты «Пари НН» мне писали: «Ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о сообщениях с угрозами от нижегородских болельщиков.

— Не читаю про себя. Последний раз в «БАТЭ» пробовал читать, — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». — Там были хорошие результаты, а говно все равно писали. Люди выплескивают свое плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай. Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

— Что писали?

— «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь...

— Вы что-то отвечали?

— Ничего. Но это опять-таки к вопросу о том, что надо окружать себя теми, кто пойдёт за тобой.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года. По итогам сезона нижегородцы заняли 13-е место, но остались в РПЛ после переходных матчей с «Сочи».