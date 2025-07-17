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17 июля 2025, 13:58

Гончаренко: «Фанаты «Пари НН» мне писали: «Ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?»

Сергей Разин
корреспондент
Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о сообщениях с угрозами от нижегородских болельщиков.

— Не читаю про себя. Последний раз в «БАТЭ» пробовал читать, — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». — Там были хорошие результаты, а говно все равно писали. Люди выплескивают свое плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай. Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

— Что писали?

— «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь...

— Вы что-то отвечали?

— Ничего. Но это опять-таки к вопросу о том, что надо окружать себя теми, кто пойдёт за тобой.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года. По итогам сезона нижегородцы заняли 13-е место, но остались в РПЛ после переходных матчей с «Сочи».

Источник: Чемпионат
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ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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