Футбольный «Сочи» поздравил хоккейную команду с днем рождения

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» поздравила хоккейную команду города с днем рождения.

«Хоккейному клубу, нашему старшему коллеге, сегодня исполняется 11 лет! Желаем стремительного роста в турнирной таблице и полных трибун на каждом матче! Будем рады видеть вас на наших играх — приходите в гости!» — говорится в сообщении.

Хоккейный «Сочи» с сезона-2014/15 выступает в КХЛ. Четыре раза команда попадала в плей-офф, но ни разу не проходила первый раунд.