Полузащитник «Арсенала» Берхамов уверен: Кокорин пригодится любому клубу РПЛ

Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. 28-летний форвард отказался отправиться в аренду в «Сочи» и сейчас тренируется с «Зенитом-2».

— Вы с Сашей друзья, наверное, переживали за него, когда произошла известная неприятная история.

— Конечно, переживал. Мы давно друг друга знаем. К счастью, вся эта ситуация позади. Виделись с ним несколько дней назад здесь, в Турции. Саша в хорошем настроении, получает удовольствие от футбола и тренируется с двойной энергией. Думаю, ему нужно поиграть, чтобы окончательно набрать свои прежние кондиции.

— Два года назад Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Зенита» и потом стал народным любимцем и лидером сборной. Может, Саше сейчас стоит поступить так же?

— Такой футболист, как Александр Кокорин, мог бы помочь любой российской команде, в том числе и «Арсеналу». Что же касается его будущего, наверное, мне не совсем корректно это обсуждать.