Зиньковский о переходе в «Спартак»: «Я в шоке, очень рад! Надеюсь, что буду радовать болельщиков»
Полузащитник Антон Зиньковский поделился эмоциями от перехода в «Спартак» из «Крыльев Советов».
«Я в шоке, очень рад. Надеюсь, что буду радовать болельщиков на этом стадионе. В принципе атмосфера супер. «Спартак» — это топ-клуб. Я был в отпуске, когда мне позвонил агент и сказал, что есть вариант перейти в «Спартак». Я сразу подумал, что перейти в этот клуб будет круто. Тем более у меня дедушка всю жизнь болел за «Спартак» и я всегда в детстве смотрел с ним матчи команды. Прошлый сезон был у меня лучшим в карьере, и, наверное, из-за этого поступило такое предложение», — сказал Зиньковский в интервью клубному YouTube-каналу.
23 июня «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего футболиста. Контракт расситан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач.
По данным «СЭ», сумма трансфера игрока в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.
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