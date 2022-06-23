Колыванов считает, что Зиньковскому в «Спартаке» будет непросто

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Прежде всего нужно будет доказывать свою состоятельность. В «Крыльях» он это уже сделал. Но в Москве конкуренция серьезнее и партнеры выше классом. Ему будет непросто. В любом случае Антон — качественный, быстрый игрок. Неслучайно Валерий Карпин вызывал его в сборную России. Поэтому интересно посмотреть, каким он предстанет в «Спартаке», — приводит слова Колыванова RT.

Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач.

По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.