Колыванов считает, что Зиньковскому в «Спартаке» будет непросто
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак».
«Прежде всего нужно будет доказывать свою состоятельность. В «Крыльях» он это уже сделал. Но в Москве конкуренция серьезнее и партнеры выше классом. Ему будет непросто. В любом случае Антон — качественный, быстрый игрок. Неслучайно Валерий Карпин вызывал его в сборную России. Поэтому интересно посмотреть, каким он предстанет в «Спартаке», — приводит слова Колыванова RT.
Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач.
По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -