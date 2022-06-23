Бояринцев считает, что Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в «Спартак». Это суперприобретение для команды. У нас любят говорить, что нет сильных российских футболистов. Но они есть, и Зиньковский однозначно усилит любой коллектив, борющийся за медали», — приводит слова Бояринцева RT.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.