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Бояринцев считает, что Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в «Спартак». Это суперприобретение для команды. У нас любят говорить, что нет сильных российских футболистов. Но они есть, и Зиньковский однозначно усилит любой коллектив, борющийся за медали», — приводит слова Бояринцева RT.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1018026-boyarincev-zinkovskii-perehod-spartak
Антон Зиньковский
Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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