Агент Чавеса ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» перехватить трансфер игрока в «Динамо»

Агент мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, Клаудио Курти, в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

— Может ли «Зенит» теоретически перехватить Чавеса у «Динамо»?

— Предложений от них не поступало.

— Каков шанс, что игрок передумает при поступлении предложения от «Зенита»?

— Это будет сложно.