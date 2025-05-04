Футбол
4 мая, 22:05

Получивший травму полузащитник «Зенита» Вендел ответил, сыграет ли еще в этом сезоне

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Полузащитник «Зенита» Вендел затруднился ответить на вопрос о том, примет ли он еще участие в матчах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

27-летний футболист получил травму в игре 27-го тура с «Пари НН» (2:1). Он покинул поле на 57-й минуте.

— Сыграете ли вы еще в этом сезоне?

— Не знаю.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
  • Эдпитер

    угораю с умением придумывать заголоки у журналистов!! "Вендел ответил..." Что он ответил? Что не знает? Это ответ? Скорее он не ответил...

    04.05.2025

  • regiment

    понял что пора валить

    04.05.2025

  • Дима Питерский

    Гоша предсказуемо бзднул в эфирную пустоту.

    04.05.2025

  • AnTaras

    Информативная статейка. Венделу здоровья!

    04.05.2025

