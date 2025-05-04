Получивший травму полузащитник «Зенита» Вендел ответил, сыграет ли еще в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел затруднился ответить на вопрос о том, примет ли он еще участие в матчах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

27-летний футболист получил травму в игре 27-го тура с «Пари НН» (2:1). Он покинул поле на 57-й минуте.

— Сыграете ли вы еще в этом сезоне?

— Не знаю.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».