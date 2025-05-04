Осипенко о праздновании гола в матче «Ростова» с «Химками»: «Я — человек-паук!»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал празднование своего гола на 89-й минуте матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Футболист забил прямым ударом со штрафного, после чего выставил руки вперед, согнув пальцы.

«Я — человек-паук», — сказал Осипенко после игры.

«Ростов» сыграл вничью во втором матче РПЛ подряд. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 38 очками.

«Химки» идут на 12-й строчке с 25 очками.