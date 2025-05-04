Тренер «Пари НН» Гончаренко: «Мы понимали, что должны пощипать «Зенит» и хоть что-то привезти домой»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Нижегородцы первыми забили в этой игре, но затем пропустили два гола от питерской команды.

— Бывают такие моменты, что без разницы, где ты играешь, — дома или на выезде, и против кого. Ты должен стараться набирать очки. Было бы нагло сказать, что мы ехали за победой. По крайней мере, мы понимали, что пощипать «Зенит» мы должны, раскрутить соперника на максимум и постараться сделать все возможное, чтобы что-то привезти домой. Мы были близки к этому, мы потратили очень много сил сегодня, мы очень хорошо поработали, но все равно в конце концов сказался класс «Зенита».

Внутри клуба нет единства? Как раз-таки что у нас сейчас очень хорошо, так это полное единство. Это касается и руководства клуба, и футболистов. Не знаю, какие слухи доходят. Не исключен вариант, что есть люди, которым выгодно что-то расшатывать.

«Пари НН» с 23 очками идет 14-м в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 57 баллов и вторая строчка.