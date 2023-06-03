Польский защитник Рыбус ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.

«Мое будущее? Скоро все узнаете», — цитирует Рыбуса Sport24.

В текущем сезоне Рыбус провел за «Спартак» 12 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Московская команда набрала 54 очка за 30 туров.