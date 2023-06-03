Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:40

Абаскаль об игре «Спартака»: «Поверьте, в следующем сезоне будет совершенно другая картина»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в следующем сезоне команда сыграет в более прагматичный футбол.

— Может, «Спартаку» не хватило простой однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

— Играть в простой футбол — самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом. Я чувствую, что хочу другой вид футбола. Когда команда создает себе моменты, за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия. Да, как вы сказали, мы чемпионы по XG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает. В этом сезоне Денисов забил первый гол в карьере, Зобнин забил 5 голов, он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота она придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта. Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

— Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол — это не спартаковский стиль.

— Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

— Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

— Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место с 54 очками.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
9
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Семин считает, что игроки «Спартака» провели неудачный сезон
Губернатор Самарской области высказался о будущем гендиректора «Крыльев» Андреева
Губернатор Самарской области Азаров: «У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет «Крылья»
Франсуа Камано заявил, что покидает «Локомотив»
Литвинов высказался о красной карточке Джикии в матче с «Крыльями Советов»
Бабаев: «Велика вероятность, что мы увидим Фернандеса в качестве игрока»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Губернатор Самарской области Азаров: «С точки зрения финансового менеджмента у «Крыльев» потрясающие успехи»
Семин считает, что игроки «Спартака» провели неудачный сезон
Губернатор Самарской области высказался о будущем гендиректора «Крыльев» Андреева
Губернатор Самарской области Азаров: «У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет «Крылья»
Литвинов высказался о красной карточке Джикии в матче с «Крыльями Советов»
Бабаев: «Велика вероятность, что мы увидим Фернандеса в качестве игрока»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польский защитник Рыбус ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Зайнутдинов: «Хочется полные трибуны, еврокубки, но некуда деваться. Это наша реальность»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости