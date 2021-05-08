Польский футболист «Динамо» Шиманьски заявил, что его удивил уровень РПЛ

Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски назвал высоким уровень футбола в Тинькофф чемпионате России.

«Что больше всего удивило в России за два года? Если говорить о футболе, то уровень лиги. В Польше всегда говорят, что в Россию едут только за большими деньгами. Но я считаю, что здесь очень много сильных команд с хорошими игроками и общий уровень лиги довольно высокий. Для меня это был хороший выбор.

Также меня удивили пробки. В Варшаве они тоже есть, но там ты всегда знаешь, в какие часы и где они появляются. Здесь же ты никогда не можешь их предугадать. Это что-то невероятное", — приводит слова Шиманьски пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне 21-летний Шиманьски провел 29 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал восемь результативных передач. Хавбек перешел в «Динамо» в 2019 году из «Легии».