Польский футболист «Динамо» Шиманьски заявил, что его удивил уровень РПЛ
Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски назвал высоким уровень футбола в Тинькофф чемпионате России.
«Что больше всего удивило в России за два года? Если говорить о футболе, то уровень лиги. В Польше всегда говорят, что в Россию едут только за большими деньгами. Но я считаю, что здесь очень много сильных команд с хорошими игроками и общий уровень лиги довольно высокий. Для меня это был хороший выбор.
Также меня удивили пробки. В Варшаве они тоже есть, но там ты всегда знаешь, в какие часы и где они появляются. Здесь же ты никогда не можешь их предугадать. Это что-то невероятное", — приводит слова Шиманьски пресс-служба «Динамо».
«Динамо» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В текущем сезоне 21-летний Шиманьски провел 29 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал восемь результативных передач. Хавбек перешел в «Динамо» в 2019 году из «Легии».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/simanski-seicas-ne-vremya-unyvat-nuzno-vyiti-na-pole-i-pobedit-lokomotiv-1620468156
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