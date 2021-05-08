«Зенит» U-17 стал чемпионом ЮФЛ-2
«Зенит» U-17 в матче 24 тура обыграл на выезде «Мастер-Сатурн» со счетом 6:0 и выиграл первый в истории турнир ЮФЛ-2, информирует сайт питерцев.
С сентября по май команда выиграла 23 матча из 24, забив 106 голов — в среднем больше четырех голов за матч. Команде принадлежит уникальный рекорд по количеству побед подряд — 21.
Лучший бомбардир команды, Аким Белохонов, забил уже 27 голов, и в апреле дебютировал за старшую команду в ЮФЛ-1, сразу отметившись двумя голами. Евгений Пшенников на данный момент лидирует в гонке ассистентов с 19 пасами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-08-vremyamolodyezhi-zenit-u-17-chempion-yufl-2-v-sezone-2020-21.htm
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