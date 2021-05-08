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«Зенит» U-17 стал чемпионом ЮФЛ-2

13:24

«Зенит» U-17 в матче 24 тура обыграл на выезде «Мастер-Сатурн» со счетом 6:0 и выиграл первый в истории турнир ЮФЛ-2, информирует сайт питерцев.

С сентября по май команда выиграла 23 матча из 24, забив 106 голов — в среднем больше четырех голов за матч. Команде принадлежит уникальный рекорд по количеству побед подряд — 21.

Лучший бомбардир команды, Аким Белохонов, забил уже 27 голов, и в апреле дебютировал за старшую команду в ЮФЛ-1, сразу отметившись двумя голами. Евгений Пшенников на данный момент лидирует в гонке ассистентов с 19 пасами.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-08-vremyamolodyezhi-zenit-u-17-chempion-yufl-2-v-sezone-2020-21.htm

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