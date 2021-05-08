Стукалов заявил, что «Уфа» не будет устраивать чемпионский коридор для «Зенита»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
К нам приехал чемпион, это большая ответственность для нас. Надеюсь на хорошую игру. Отсутствие мотивации у «Зенита»? В этой команде собраны профессионалы, игроки сборных, опытные футболисты, с именами. Думаю, будет тяжело. Сделаем ли чемпионский коридор для «Зенита»? Не планируем", — сказал в эфире «Матч Премьер» Стукалов.
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск). «Зенит» обеспечил себе чемпионство в предыдущем туре и проведет игру с уфимцами в форме с чемпионской нашивкой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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