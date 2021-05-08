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Стукалов заявил, что «Уфа» не будет устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

13:56
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

К нам приехал чемпион, это большая ответственность для нас. Надеюсь на хорошую игру. Отсутствие мотивации у «Зенита»? В этой команде собраны профессионалы, игроки сборных, опытные футболисты, с именами. Думаю, будет тяжело. Сделаем ли чемпионский коридор для «Зенита»? Не планируем", — сказал в эфире «Матч Премьер» Стукалов.

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск). «Зенит» обеспечил себе чемпионство в предыдущем туре и проведет игру с уфимцами в форме с чемпионской нашивкой.

Уфа — Зенит

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