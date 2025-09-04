Представитель Жерсона сообщил, что по футболисту не было предложений от «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада»

Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона ответил на вопрос «СЭ» об адаптации футболиста в российском клубе.

Ранее известный российский футболист Федор Смолов заявил, что новичок «Зенита» Жерсон «начал ныть и выказывать недовольство» уже на второй день приезда в Россию». В конце августа в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада».

«Жерсон не несчастен в «Зените». Он адаптируется к новым условиям. Жерсон счастлив в «Зените» и уверен, что у него все получится, как и во всех клубах, за которые он выступал. О том, что сказал Смолов, может знать только сам Федор. Предложения «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»? По Жерсону не было ни одного предложения, — сказал Машадо «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.