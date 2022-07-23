Нобоа заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после завершения матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом команды.

— Ты доволен своим положением в команде? Ты не так много играешь, как хотелось бы.

— Ни один игрок не доволен, когда он не играет. Это надо спросить у тренера. Я не разговаривал с ним. Он сам решает, он главный. Никаких конфликтов нет. Я готов играть.

В прошлом сезоне Российский футбольный союз (РФС) признал 37-летний Нобоа лучшим игроком России.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023.