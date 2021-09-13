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Погребняк — о возможных реформах РПЛ: «Надо что-то менять, это точно!»

13:05
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший нападающий сборной России и «Урала» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных реформах в Тинькофф чемпионате России.

«Реформы? Надо что-то менять, это точно! У меня нет однозначного понимания по вопросу лимита. Надо встречаться, разговаривать, как и делают на заседаниях РФС. Пока очень тяжело сказать. Разделение чемпионата по системе «Юпитер-16»? Нет! Чемпионат должен быть гладким!» — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на сайте «СЭ»

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Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита