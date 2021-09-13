Бывший нападающий сборной России и «Урала» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных реформах в Тинькофф чемпионате России.

«Реформы? Надо что-то менять, это точно! У меня нет однозначного понимания по вопросу лимита. Надо встречаться, разговаривать, как и делают на заседаниях РФС. Пока очень тяжело сказать. Разделение чемпионата по системе «Юпитер-16»? Нет! Чемпионат должен быть гладким!» — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на сайте «СЭ»