Павел Погребняк высказался о возможном завершении карьеры футболиста
13:20
Бывший нападающий сборной России, «Урала» и «Зенита» Павел Погребняк рассказал «СЭ» о возможном завершении карьеры футболиста.
«Завершение карьеры? Пока сказать ничего не могу, никакой конкретики нет. Новостей нет. Да, у меня есть мысли о том, чтобы закончить с футболом», — сказал Погребняк «СЭ».
В июне Погребняк покинул «Урал». 37-летний форвард играл за екатеринбуржцев с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола в 19 матчах.
Ранее Погребняк также играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Фулхэм», «Рединг», «Штутгарт» и другие клубы.
Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на сайте «СЭ»
Читайте также
Жена Медведева вдохновила теннисиста на триумф в финале US Open. Как выглядит супруга героя из России
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю