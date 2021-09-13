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Павел Погребняк высказался о возможном завершении карьеры футболиста

13:20
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший нападающий сборной России, «Урала» и «Зенита» Павел Погребняк рассказал «СЭ» о возможном завершении карьеры футболиста.

«Завершение карьеры? Пока сказать ничего не могу, никакой конкретики нет. Новостей нет. Да, у меня есть мысли о том, чтобы закончить с футболом», — сказал Погребняк «СЭ».

В июне Погребняк покинул «Урал». 37-летний форвард играл за екатеринбуржцев с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола в 19 матчах.

Ранее Погребняк также играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Фулхэм», «Рединг», «Штутгарт» и другие клубы.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте на сайте «СЭ»

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Артем Бухаев все материалы автора

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