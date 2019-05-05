"Лахта Центр" – самый высокий небоскреб в Европе опубликовал видео вчерашней праздничной подсветки здания фирменным цветом "Зенита" в честь чемпионства сине-бело-голубых. Вчера питерская команда выиграла чемпионат России в пятый раз.
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@lakhtacenter: Друзья, вчера вечером 4 мая петербургский клуб "Зенит" досрочно, за три тура до окончания первенства, стал чемпионом России по футболу! В честь футбольного чемпиона мы зажигаем праздничную подсветку самого высокого в России и Европе небоскреба фирменным цветом футбольного клуба" Зенит"! Лахта Центр поздравляет футбольный клуб, болельщиков и всю Северную столицу. Теперь – еще и с красивым видео! #ВКаждомИзНас #ЗенитЧемпион #лахтацентр
Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 5 Май 2019 в 6:44 PDT
@lakhtacenter: Друзья, вчера вечером 4 мая петербургский клуб "Зенит" досрочно, за три тура до окончания первенства, стал чемпионом России по футболу! В честь футбольного чемпиона мы зажигаем праздничную подсветку самого высокого в России и Европе небоскреба фирменным цветом футбольного клуба" Зенит"! Лахта Центр поздравляет футбольный клуб, болельщиков и всю Северную столицу. Теперь – еще и с красивым видео! #ВКаждомИзНас #ЗенитЧемпион #лахтацентр
Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 5 Май 2019 в 6:44 PDT