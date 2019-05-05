"Лахта Центр" – самый высокий небоскреб в Европе опубликовал видео вчерашней праздничной подсветки здания фирменным цветом "Зенита" в честь чемпионства сине-бело-голубых. Вчера питерская команда выиграла чемпионат России в пятый раз.

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