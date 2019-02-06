Юлия, подруга жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы рассказала, почему она не пришла на заседание суда.

- Паша пытается всех нас ободрить, он держится.

- С Аланой вы были на связи?

- Естественно. Она сейчас с детьми, смотрит за ними. Они ее не отпускают в Москву, потому что боятся, что мама тоже не вернется.

- Адвокаты говорили, что надежды особой не было...

- Надежда всегда есть.

Напомним, Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин остались под стражей до 8 апреля. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

#КокоринМамаев Подруга Аланы Мамаевой: "Дети не отпустили Алану. Боятся, что и она не вернется" pic.twitter.com/O0mUVqCh6W – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.

Арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля. Что происходит? Live!