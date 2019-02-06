Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 апреля

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.

Напомним, в середине декабря прошлого года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов – игроки остались в СИЗО до 8 февраля. Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, проведут в заключении минимум полгода.

Сами инциденты с участием футболистов случились в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала Кокорин и Мамаев с младшим братом форварда "Зенита" Кириллом и Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем в одном из столичных кафе атаке этой компании напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои".

10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство". Кокорин и Мамаев прибыли в полицию для дачи объяснений после того, как им был обозначен крайний срок с угрозой объявления в федеральный розыск и были задержаны на 48 часов. Затем нападения были переквалифицированы со статьи "побои" и выведены в уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В ней идет речь о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции - лишение свободы на срок до 7 лет.

11 октября Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 8 декабря 2018 года, а 15 октября защита обоих футболистов обжаловала решение суда об аресте по делу о хулиганстве, но 19 октября Московский городской суд отклонил апелляции, оставив игроков под арестом. Все они выступали по видеосвязи, находясь за решеткой. Они помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

1 ноября Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара", в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213-я УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу. 8 ноября стало известно о возможности продления ареста игроков на два месяца – до 8 февраля 2019 года, и 30 ноября Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева, и отказался передавать их на рассмотрение президиума.

Позднее пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года, которое было удовлетворено 5-го декабря. Таким образом, футболисты провели под стражей еще два месяца, однако следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста до 8 апреля.

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