Почетный президент РФС рассказал, может ли повлиять участие на конгрессе УЕФА на решения по России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие РФС на 46-м конгрессе УЕФА, который пройдет 11 мая в Вене (Австрия).

«Нет ничего необычного в том, что нас пригласили на конгресс, потому что совсем недавно наша делегация принимала участие на конгрессе ФИФА в Катаре. Мы являемся членами ФИФА и УЕФА. Нет никаких оснований не приглашать членов. Что касается дополнительных решений, то они вряд ли будут. А если и будут, то не в нашу пользу. Сейчас надо исходить из того, что УЕФА уже приняли все свои решения и пролонгировали их на следующий сезон. Думаю, что ничего нового там не будет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.