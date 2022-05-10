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Почетный президент РФС рассказал, может ли повлиять участие на конгрессе УЕФА на решения по России

Читать «СЭ» в
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие РФС на 46-м конгрессе УЕФА, который пройдет 11 мая в Вене (Австрия).

«Нет ничего необычного в том, что нас пригласили на конгресс, потому что совсем недавно наша делегация принимала участие на конгрессе ФИФА в Катаре. Мы являемся членами ФИФА и УЕФА. Нет никаких оснований не приглашать членов. Что касается дополнительных решений, то они вряд ли будут. А если и будут, то не в нашу пользу. Сейчас надо исходить из того, что УЕФА уже приняли все свои решения и пролонгировали их на следующий сезон. Думаю, что ничего нового там не будет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
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