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Президент «Оренбурга» Еремякин: «Официально документов о лицензировании из РФС не получали»

В «Оренбурге» сообщили, что клуб не получал документов о лицензировании из РФС
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб не получал документов о лицензировании из Российского футбольного союза (РФС).

«Пока официально мы ничего так и не имеем, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт». — Какие-то решения приняты, но как они оформлены, я не знаю. Официально документов о лицензировании из РФС не получали».

Президент «Оренбурга» также рассказал, приезжала ли в клуб комиссия из РФС.

«Нас несколько раз проверяли за последнее время. Приезжали сотрудники РФС, смотрели, изучали, способны ли мы завершить работы на стадионе. С нашей стороны есть обязательства, у нас есть график строительства, мы все работы завершим до конца июня. Нам нужно получить акт ввода объекта в эксплуатацию после проведения всех работ, который мы обязаны предоставить в РФС», — сказал он.

Напомним, что по итогам прошлого сезона в Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» завоевал путевку в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ), но клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ и был вынужден остаться в ФНЛ еще на один сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-poka-dokumentov-o-litsenzirovanii-iz-rfs-ne-poluchali/
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