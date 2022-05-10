Соболев о стыках ФНЛ: «Это из области фантастики. Такое просто было невозможно»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью клубному сайту отметил, что команде иногда не хватает уверенности. Однако, по его словам, вылет команды в ФНЛ был совершенно невозможен.
«Спартак» занимает девятое место и уже не сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
— Многих удивило, что команда так бурно праздновала твой второй гол «Крыльям».
— Наверное, потому что мы не так много забиваем при огромном количестве моментов. Второй тайм с «Крыльями» был похож на второй тайм с «Рубином», только на этот раз мы в итоге смогли выиграть. Давно не было волевых побед.
— В прошлом сезоне мы часто набирали очки, уступая по ходу матчей. Чего не хватает по сравнению с тем сезоном?
— Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать! Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счете, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберемся и перевернем игру. Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили — ничего критичного, сейчас забьем два.
— Раздражали разговоры про близость «Спартака» к зоне стыков?
— Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0