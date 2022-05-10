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Соболев о стыках ФНЛ: «Это из области фантастики. Такое просто было невозможно»

Соболев заявил, что играть в стыках ФНЛ для «Спартака» что-то из области фантастики
Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью клубному сайту отметил, что команде иногда не хватает уверенности. Однако, по его словам, вылет команды в ФНЛ был совершенно невозможен.

«Спартак» занимает девятое место и уже не сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

— Многих удивило, что команда так бурно праздновала твой второй гол «Крыльям».

— Наверное, потому что мы не так много забиваем при огромном количестве моментов. Второй тайм с «Крыльями» был похож на второй тайм с «Рубином», только на этот раз мы в итоге смогли выиграть. Давно не было волевых побед.

— В прошлом сезоне мы часто набирали очки, уступая по ходу матчей. Чего не хватает по сравнению с тем сезоном?

— Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать! Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счете, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберемся и перевернем игру. Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили — ничего критичного, сейчас забьем два.

— Раздражали разговоры про близость «Спартака» к зоне стыков?

— Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно.

Источник: https://spartak.com/news/2022-05-10-aleksandr_sobolev_khochu_vyigrat_kubok_i_posvyatit_pobedu_mame/
Александр Соболев
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