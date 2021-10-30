«У Тедеско не было плана «Б», но он быстрее понял возможности игроков. А Руй «поплыл» в схеме с тремя центральными». Интервью бывшего спортдира «Спартака» и «Ростова»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов — о предстоящем матче между этими командами.

В «Спартаке» нет игроков для футбола «Бенфики»

— «Ростов» попадет под горячую руку «Спартака» после разгрома красно-белых в Питере?

— Не уверен. Как сейчас в «Спартаке» отреагируют на крупное поражение от «Зенита»? Не знаю... Сложно разобраться, что сейчас происходит внутри клуба, команды. Какие выводы там сделают? По идее, должны были уже что-то поправить после «Лестера». Но ничего ведь не предприняли... В последние дни много критикуют отдельных игроков — бедного Рассказова, Максименко.

— Разве не справедливо?

— Да вся команда не выстроена и не настроена как следует! Футболисты не знают, что им делать на поле. Руй сначала их в одну схему «затащил», потом перестроился на три центральных. Но он раньше сам эту систему никогда не применял...Со стороны видно, что игроки просто не понимают, как им действовать во время матча. Такое количество свободных зон... Пытаются вроде как высоко прессинговать, а сзади проблемы. Нет баланса. И я не знаю, как Витория подготовит команду к «Ростову». Сейчас можно только за счет морально-волевых качеств, желания выходить и переламывать эту историю. Матч точно не будет простым для хозяев. «Ростову» же тоже позарез нужны очки.

— Вы изначально скептически относились к назначению Витории. Почему?

— Я же вижу, что человек не может здесь разобраться, что к чему. Тот футбол, который он проповедовал в «Бенфике», — контроль, держание мяча, «тики-така» — в «Спартаке» не прокатил.

— Почему?

— Да у него нет исполнителей под такой стиль. Тедеско быстрее понял, какой у него материал. И выдавливал максимум из своих игроков. А что хочет Витория? Не понимаю. Ну нет у него такого подбора футболистов, который может держать мяч! Тедеско выстраивал не совсем спартаковский футбол, но это приносило результат. Длинные передачи на Соболева, который сбрасывал Понсе, Ларссону, Бакаеву. Завязывалась борьба, они забивали, а сзади действовали довольно строго. А потом эти люди оказались не готовы играть в футбол, который им сначала предложил новый главный тренер.

— Нет плеймейкера?

— Есть опорники — Зобнин, Умяров, Литвинов. Но они же не созидатели. Классической «десятки» я в составе «Спартака» что-то не вижу. Нет лидера. Одним словом, нет народа, который будет показывать футбол «Бенфики». Поэтому Руй попробовал перестроиться на три центральных. Но, по-моему, он и сам «плывет» в этой схеме. Она ему не очень-то и знакома. Причем ошибки одни и те же! Ну вот что поменялось в последнем туре в Питере по сравнению с игрой против «Лестера»?

— Ничего?

— Разница заключается лишь в том, что против «Зенита» проблемы начались уже на 5-й минуте, когда Азмун убежал. Звоночек прозвучал, но красно-белые вообще не перестроились... Непонятно, какую схему тренер выберет на матч с «Ростовом». Ему же надо обязательно побеждать. Только ведь и дончанам отступать некуда. Положение непростое.

Кем в одночасье заменить Еременко, Норманна, Попова?

— На что может претендовать «Ростов» с таким составом?

— Нужно понимать, что игроки, которые делали результат, разницу, ушли. Нет Еременко, Попова, Шомуродова, Норманна. Для «Ростова» это топовые футболисты. Еременко и Попов поиграли в больших клубах, Норманн выступает за сборную Норвегии. Тяжело в одночасье компенсировать такие потери. Надо заново все собирать. В принципе, это и делается. Но потребуется время. Раньше дончане могли залезть в еврокубки, а сейчас это средняя, добротная команда.

— Идущая на 12-м месте.

— «Ростов» заслуживает большего. Команда точно не должна находиться в этой яме. Их уровень — 8-10-е места. Таковы сегодняшние реалии. К тому же начался чемпионат, и клуб покинули Карпин и Норманн... Две такие фигуры! Это же тоже бесследно не прошло.

Получилось бы у Бердыева в «Спартаке»?

— Вернемся к Витории. Должен ли он был подать в отставку после 1:7?

— Надо находиться внутри клуба, чтобы знать всю ситуацию. Как руководители восприняли такой разгром? Мы же ни от кого из них не услышали комментариев. Спортивного директора нет, генеральный в эти процессы не лезет. Большие боссы не отреагировали в прессе. Ну а зачем Рую самому уходить? Он не хочет бросать команду, чувствует свою вину и постарается теперь поправить положение.

— Вы ратовали за то, чтобы «Спартак» возглавил Курбан Бердыев. Думаете, он выправил бы ситуацию?

— Бердыев в любой команде может поставить свой футбол. Это большой тренер, который до сих пор входит в 30 лучших специалистов мира. 27-й в рейтинге. Он обыгрывал Гвардиолу, вообще-то. Реально топовый специалист. Но в «Спартаке» по-своему видят ситуацию. Там люди платят деньги, имеют право выбирать.

— При этом Витория может посетовать на то, что ему не приобрели нужных футболистов.

— Наверное, он высказывал какие-то пожелания. Все же видят, что проблема правого защитника по-прежнему актуальна. Есть сложности в середине поля. Но мы не знаем, как у него велся диалог с руководством по потенциальным новичкам. Может быть, он и с нынешними исполнителями готов был работать. А потом вдруг осознал, что у него не получается играть с ними в свой футбол.

Тедеско мог получить три мяча от «Тамбова», но он оказался более гибким

— В этом плане Тедеско оказался более гибким?

— Да. Он быстрее разобрался в ситуации, его футбол принес «Спартаку» максимум. Кроме того, у Витории, мне кажется, все-таки не тот характер.

— Не тот?

— Ну да. Здесь надо более жестко и агрессивно вести себя с футболистами. Тедеско импульсивный, заводил подопечных. А Витория какой-то спокойный. На него смотришь, и кажется, что он потерян, не понимает, что происходит.

— Значит, этому «Спартаку» нужен прежде всего мотиватор?

— Да, конечно. Надо мотивировать, правильно выстраивать, каждому объяснять его маневр на поле. При Тедеско все знали, что они должны делать во время матча. Да, может быть, не всем нравился тот футбол «Спартака», но итоговое второе место все оправдывает. Причем у Тедеско тоже не было плана «Б». Не дай бог, красно-белые начинали проигрывать... Все. Не выправляли ситуацию. Та команда могла по три мяча получить от «Тамбова» и Тулы. То есть если у Доменико схема работала — то все окей. А если давала сбой, москвичи очки теряли, не могли перестроиться.

— Черчесов в «Спартаке» — реальный вариант?

— Я не хочу сейчас гадать. Решение принимают только акционеры клуба.

— Витория доработает до зимы?

— Без понятия! А вдруг он проиграет «Ростову» и терпение руководства лопнет? А дальше ведь «Локомотив», «Лестер», Краснодар"... Если красно-белые продолжат терять очки, кого же это устроит?

— Ваш прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»?

— Игра на три исхода. Я уже заметил, что не знаю, как «Спартак» отреагирует на результат в Питере. Непонятно, какую схему теперь выберет Руй. Как Витория будет мотивировать команду. Нет ответа. Матч для обеих команд получится тяжелым.