Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об ограничениях на передвижение, введенных из-за пандемии коронавируса.

— Я стараюсь соблюдать режим самоизоляции. И мне это очень тяжело, — цитирует «Петербургский дневник» Орлова. — Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без нее. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома. Я не понимаю, почему пожилым людям запретили дышать свежим воздухом? Почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя? Ведь без прогулок, без занятий физкультурой невозможно поддерживать здоровый образ жизни. Ведь всем известно, что движение — это жизнь! Поэтому считаю, что надо дать людям возможность гулять на природе, заниматься физическими упражнениями, ездить на велосипеде. Только движение, только активность помогут поддерживать иммунитет и самочувствие на высоком уровне. Поэтому я с нетерпением жду, когда все эти запреты и ограничения отменят.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.