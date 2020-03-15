Почему Цорн оказался на поле в Оренбурге. Объясняет «Спартак»

Как объяснили в «Спартаке», генеральный директор клуба Томас Цорн оказался в технической зоне москвичей после финального свистка встречи 22-го тура с «Оренбургом», в которой красно-белые одержали победу со счетом 3:1.

Дело в том, что на местной арене попасть в раздевалку из ложи можно только пройдя мимо скамеек запасных. Во время же игры Цорн находился на трибуне, а не на лавке. (Вячеслав Короткин)