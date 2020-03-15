Почему Цорн оказался на поле в Оренбурге. Объясняет «Спартак»
15:17
Как объяснили в «Спартаке», генеральный директор клуба Томас Цорн оказался в технической зоне москвичей после финального свистка встречи 22-го тура с «Оренбургом», в которой красно-белые одержали победу со счетом 3:1.
Дело в том, что на местной арене попасть в раздевалку из ложи можно только пройдя мимо скамеек запасных. Во время же игры Цорн находился на трибуне, а не на лавке. (Вячеслав Короткин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи