РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Победная раздевалка «Рубина» после матча с «Зенитом»

18:49
Теги:

«Зенит» со счетом 1:2 потерпел поражение от «Рубина» в домашней встрече 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 29-й минуте футболист «Зенита» Александр Ерохин открыл счет в матче. На 43-й минуте Джордже Деспотович сравнял счет, на 69-й Дарко Йевтич вывел «Рубин» вперед.

Зенит — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир