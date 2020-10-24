Победная раздевалка «Рубина» после матча с «Зенитом»
«Зенит» со счетом 1:2 потерпел поражение от «Рубина» в домашней встрече 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 29-й минуте футболист «Зенита» Александр Ерохин открыл счет в матче. На 43-й минуте Джордже Деспотович сравнял счет, на 69-й Дарко Йевтич вывел «Рубин» вперед.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.