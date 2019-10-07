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По два игрока «Ростова», «Зенита» и «Локо» — в сборной тура РПЛ

12:50

Официальный Twitter российской премьер-лиги опубликовал символическую сборную 12-го тура. «Ростов», «Зенит» и «Локомотив» представлены двумя футболистами.

Егор Бабурин («Ростов») — Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вилькер Анхель («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА) — Зураб Давиташвили («Рубин»), Магомед Оздоев («Зенит»), Хорен Байрамян («Ростов») — Алексей Миранчук («Локомотив») — Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»).

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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