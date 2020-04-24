«Плохого от него не слышал». Арбитр Сухой назвал самого вежливого футболиста РПЛ

Арбитр российской премьер-лиги Алексей Сухой рассказал, кто из футболистов всегда благодарит судей после матчей, вне зависимости от наличия ошибок.

— Сергей Рыжиков. Годы идут, но его поведение не меняется, — цитирует Сухого RT. — Очень доброжелательный. Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит. Бывало даже такое, что допускали ошибки не в пользу его команд, но он подходил: «Ну, ничего, ребята, сегодня не ваш день». Плохого от него не слышал.

Тренеры? Перед матчем-то все адекватно ведут себя, здороваются. Если результат хороший, подойдут, поблагодарят за игру. Если нет — начинаются вопросы. И я их не виню. Тренерам ведь сложнее всех. Они дают установку подопечным и больше ничего сделать не могут. Поэтому у всех бывают эмоциональные срывы. В судейскую поговорить уже никто не заходит, это просто запрещено.