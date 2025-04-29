Пивоваров заявил, что клубы РПЛ готовят обращение по вопросу продажи пива

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном возвращении пива на стадион.

«Было заявление министра спорта, что какое-то движение по этому вопросу будет обеспечено. Клубы РПЛ планировали сделать обращение по этому вопросу. Мы в ожидании этого решения. В текущих условиях футбол выполняет досуговую роль. Пиво повлияло бы на популяризацию футбола», — сказал Пивоваров.

Ранее «Динамо» подписало договор о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика».