Депутат Свищев рассказал, что в Госдуме РФ положительно оценили готовящееся обращение клубов РПЛ об отмене запрета продажи пива

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.

29 апреля об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Мы планируем собраться после праздников, обсудить этот вопрос и понять, где мы сейчас находимся. Министр спорта недавно поддержал возвращение пива на стадионах. Теперь надо понять, что дальше делать. То, что коллеги из клубов РПЛ готовят обращение по поводу возвращения пива на стадионы, является позитивным моментом. Осталось только убедить коллег из Минздрава РФ, чтобы данный закон о пиве был принят. Все остальные — за», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.