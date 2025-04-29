Футбол
29 апреля, 16:56

Пивоваров: «Употребление пива нашими футболистами не поощряется»

Дарик Агаларов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об употребления пива представителями клуба.

Пресс-служба бело-голубых сообщила о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика» во вторник, 29 апреля.

«Употребление пива нашими спортсменами для них не поощряется. Они находятся в тренировочных циклах. Тренерский штаб? Они у нас из пивной страны (смеется). Пиво — элемент праздника для болельщиков», — сказал Пивоваров.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

ФК Динамо (Москва)
  • АндрейЕвгеньевич

    Говорящая фамилия какая !! Больше не о чем человеку думать..

    29.04.2025

  • Александр Максаков

    Ты блин займись тренерами , командой , а не пивом .

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Правильно будет так: Употребление НАШЕГО пива нашими футболистами не поощряется.

    29.04.2025

    • Депутат Свищев рассказал, что в Госдуме РФ положительно оценили готовящееся обращение клубов РПЛ об отмене запрета продажи пива

    В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать Батракова и Кисляка
