Пивоваров: «Употребление пива нашими футболистами не поощряется»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об употребления пива представителями клуба.
Пресс-служба бело-голубых сообщила о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика» во вторник, 29 апреля.
«Употребление пива нашими спортсменами для них не поощряется. Они находятся в тренировочных циклах. Тренерский штаб? Они у нас из пивной страны (смеется). Пиво — элемент праздника для болельщиков», — сказал Пивоваров.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Новости