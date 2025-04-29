Пивоваров: «Употребление пива нашими футболистами не поощряется»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об употребления пива представителями клуба.

Пресс-служба бело-голубых сообщила о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика» во вторник, 29 апреля.

«Употребление пива нашими спортсменами для них не поощряется. Они находятся в тренировочных циклах. Тренерский штаб? Они у нас из пивной страны (смеется). Пиво — элемент праздника для болельщиков», — сказал Пивоваров.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.