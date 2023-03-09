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Сегодня, 13:18

Писарский рассказал, что у него нет конфликта с Фроловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что у него нет конфликта с партнером по команде Евгением Фроловым.

«Я и сказал: может, он сам был не в курсе, что я знаю, как зарабатывать 20, 30 тысяч в месяц и как они тяжело достаются. Что такое упорный труд, что такое работа с 8 до 18 с перетаскиванием тяжестей в пыли, грязи, что такое не спать ночью 3-4 дня в неделю. Поэтому меня за это цеплять не стоит. Я знаю, как тяжело мне было попасть в команду, где хорошо платят. Но я не говорю, что справедливо мало получают учителя, врачи, шахтеры и все остальные. Я тоже подписываюсь, что они получают несправедливо маленькие зарплаты. Но я на это никак повлиять не могу. Обсудили ли это с Фроловым? Мы увиделись, встреча была без слов. Друг на друга посмотрели, улыбнулись, обнялись — все нормально, никаких стычек и обид. Он, наверное, меня понял после того, как я дал ответ. Я тоже понял, что он хотел донести», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

Ранее Фролов, отвечая на слова Писарского о заслуженности зарплат футболистов, предложил нападающему пожить жизнью учителя, шахтера или работника завода.

Источник: https://metaratings.ru/news/ulybnulis-obnyalis-bez-slov-pisarskii-o-vstreche-s-frolovym-posle-ego-slov-o-zarplatakh-futbolistov-233993/
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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