Писарский рассказал, что у него нет конфликта с Фроловым

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что у него нет конфликта с партнером по команде Евгением Фроловым.

«Я и сказал: может, он сам был не в курсе, что я знаю, как зарабатывать 20, 30 тысяч в месяц и как они тяжело достаются. Что такое упорный труд, что такое работа с 8 до 18 с перетаскиванием тяжестей в пыли, грязи, что такое не спать ночью 3-4 дня в неделю. Поэтому меня за это цеплять не стоит. Я знаю, как тяжело мне было попасть в команду, где хорошо платят. Но я не говорю, что справедливо мало получают учителя, врачи, шахтеры и все остальные. Я тоже подписываюсь, что они получают несправедливо маленькие зарплаты. Но я на это никак повлиять не могу. Обсудили ли это с Фроловым? Мы увиделись, встреча была без слов. Друг на друга посмотрели, улыбнулись, обнялись — все нормально, никаких стычек и обид. Он, наверное, меня понял после того, как я дал ответ. Я тоже понял, что он хотел донести», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

Ранее Фролов, отвечая на слова Писарского о заслуженности зарплат футболистов, предложил нападающему пожить жизнью учителя, шахтера или работника завода.