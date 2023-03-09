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Судейство

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Любимова снова назначили на матч «Краснодар» — «Динамо». Год назад после этой игры его отстранили до конца сезона

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Артем Любимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Департамент судейства РФС назначил Артема Любимова арбитром матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо», который состоится в субботу, 11 марта.

Выбор этого рефери не может не вызвать удивления, так как год назад после игры этих же команд в 23-м туре чемпионата-2021/22 судья из Санкт-Петербурга был отстранен от работы до конца сезона.

Судейский комитет РФС применил к нему такую санкцию за «нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча».

Любимов работал видеоарбитром на игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в которой был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Реализовав его, динамовец Даниил Фомин забил победный гол.

Интересно, что тогда вместе с Любимовым наказали и арбитра той встречи Алексея Сухого, хотя он не имел отношения к тому пенальти. ВАР вмешался в его действия, ВАР решил, что фол на Федоре Смолове случился внутри штрафной площади, и ВАР уведомил судью, что поэтому нужно указать на 11-метровую отметку. Сухой тоже был отстранен до конца сезона.

После той апрельской игры в Краснодаре Любимов больше не судил матчи чемпионата России с участием «быков». Субботняя встреча будет первой.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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