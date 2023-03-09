Главный тренер «Ахмата» оценил потенциал Садулаева

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игру атакующего полузащитника Лечи Садулаева в этом сезоне.

— Про Садулаева вы в интервью «Sport24» говорили, что при всех его сильных футбольных качествах «Лечи нужно прибавить в ментальности — ему надо стать одержимым процессом, меньше лениться».

— Лечи сейчас прибавил во всех компонентах. У него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Просто на тот момент ему надо было немного повзрослеть, обрести стабильность. Знаете, не так, чтобы провести два хороших матча, а третий провалить... Сегодня он более надежен. Заработал пенальти в матче с «Оренбургом», пошел до конца. Казалось, что мяч уже покидал поле, но Лечи в подкате его выцарапал и заставил соперника ошибиться. Это говорит о том, что Садулаев готов собой жертвовать ради интересов всей команды.

— При этом ЭСК признала, что арбитр Евгений Турбин ошибся, назначив пенальти в ворота «Оренбурга».

— Я главный тренер. Мне сложно комментировать решение ЭСК. Мы же говорим о том, что Лечи вынудил соперника ошибиться, отработал этот эпизод. Вот на этом я и делаю акцент.

— Какой у него потолок? Да какого уровня может дорасти?

— Что такое талант? Это способности, помноженные на трудолюбие. У Лечи есть данные, чтобы играть на высоком уровне. Все зависит от него, от его готовности работать еще больше. В целом радует, что мы привлекаем к играм и тренировкам с основой местных воспитанников. Имею в виду и полузащитника Магомеда Якуева, и вратаря Ризвана Ташаева. Эти ребята прошли все сборы с первой командой. Мы за ними внимательно наблюдаем.

В сезоне-2022/23 Садулаев забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.