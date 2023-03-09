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Сегодня, 13:15

Главный тренер «Ахмата» оценил потенциал Садулаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лечи Садулаев (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игру атакующего полузащитника Лечи Садулаева в этом сезоне.

— Про Садулаева вы в интервью «Sport24» говорили, что при всех его сильных футбольных качествах «Лечи нужно прибавить в ментальности — ему надо стать одержимым процессом, меньше лениться».

— Лечи сейчас прибавил во всех компонентах. У него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Просто на тот момент ему надо было немного повзрослеть, обрести стабильность. Знаете, не так, чтобы провести два хороших матча, а третий провалить... Сегодня он более надежен. Заработал пенальти в матче с «Оренбургом», пошел до конца. Казалось, что мяч уже покидал поле, но Лечи в подкате его выцарапал и заставил соперника ошибиться. Это говорит о том, что Садулаев готов собой жертвовать ради интересов всей команды.

— При этом ЭСК признала, что арбитр Евгений Турбин ошибся, назначив пенальти в ворота «Оренбурга».

— Я главный тренер. Мне сложно комментировать решение ЭСК. Мы же говорим о том, что Лечи вынудил соперника ошибиться, отработал этот эпизод. Вот на этом я и делаю акцент.

— Какой у него потолок? Да какого уровня может дорасти?

— Что такое талант? Это способности, помноженные на трудолюбие. У Лечи есть данные, чтобы играть на высоком уровне. Все зависит от него, от его готовности работать еще больше. В целом радует, что мы привлекаем к играм и тренировкам с основой местных воспитанников. Имею в виду и полузащитника Магомеда Якуева, и вратаря Ризвана Ташаева. Эти ребята прошли все сборы с первой командой. Мы за ними внимательно наблюдаем.

В сезоне-2022/23 Садулаев забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
Сергей Ташуев
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Главный тренер «Ахмата» прокомментировал отсутствие в составе сборной России Олейникова и Садулаева

Писарский рассказал, что у него нет конфликта с Фроловым
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
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Ростов – Пари НН
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Краснодар

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Максим Глушенков

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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