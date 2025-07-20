Комличенко назвал удовлетворительным дебют в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал дебют за команду в матче против «Сочи» (3:0).

30-летний форвард вышел в стартовом составе команды и был заменен на 61-й минуте.

«Победа над «Сочи» — отличный результат. Мы выиграли, сыграли «на ноль». Первая домашняя игра сезона получилась отличной, смогли порадовать болельщиков.

Как оценю свой дебют? Удовлетворительно. Обязан был забивать, но не попал по воротам. Рад, что получилось начать сезон с победы», — цитирует Комличенко Metaratings.

В летнее трансферное окно Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова», Он выступал за ростовчан с 2021 года.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» дома примет «Акрон». Обе игры пройдут 26 июля.