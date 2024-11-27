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Сегодня, 11:40

Писарев считает, что у «Локомотива» не может быть головокружения от успехов

Камила Абдурахманова
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился эмоциями от матча 16-го тура, в котором «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2).

«У «Локо» вся команда была прямо вот не в тонусе, непривычный был «Локомотив». Плюс первый нелепый гол, который одних окрыляет, а у других опускаются руки. Тем не менее, вышли на второй тайм заряженные, сделали 3:2, но видно был не день «Локомотива». Пиняев, которого я сейчас видел в сборной, выглядит очень прилично. И его выход на замену это показал. И вот эта тройная замена в перерыве, наверное, признание, что не угадал составом. У Угальде просто все залетало. У меня нет ощущения, что у «Локо» — головокружение от успехов», — рассказал Писарев «РБ Спорт».

По итогам матча «Спартак» приблизился с «Локомотиву» на расстояние в три очка — у железнодорожников в активе 34 балла, у красно-белых — 31

Источник: «РБ Спорт»
Николай Писарев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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